В свердловской колонии заключенные порезали себя бритвой и объявили голодовку

Осужденные пытались протестовать против их перевода в ИК строгого режима.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

В Свердловской области трое осужденных нанесли себе раны обломков лезвия и объявили голодовку, сообщает Накануне.ru. Заключенные пытались таким образом протестовать против их перевода в колонию строгого режима в Каменске-Уральском.

Инцидент произошел во время этапирования осужденных в ИК-47. Во время осмотра у осужденного на 22,5 года за убийство, изнасилование и грабеж обнаружили резаные раны на предплечьях, у осужденного на 4,6 года за тяжкие телесные повреждения и уклонение от наказания обнаружили раны правого предплечья, у осужденного на 9,1 лет за грабеж и тяжкие телесные повреждения – проникающие ранения шеи и живота. Раны были нанесены бритвой, сообщает Znak.com.

Медики оказали раненым помощь. Сейчас, как сообщают в ГУФСИН по Свердловской области, заключенные снова стали принимать пищу. Их жизни ничего не угрожает, с осужденными работают психологи.

ИК-47 в Каменске-Уральском – колония строгого режима, в которой отбывают наказание рецидивисты.

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