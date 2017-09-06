В Свердловской области 20-летняя девушка продавала несуществующих породистых собак

Жительницу Серова обвиняют в мошенничестве и ложном доносе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

В июле 2017 года в полицию Серова стали поступать сообщения из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Пензы и ХМАО-Югры о мошеннических действиях жительницы города. Девушка с середины августа до конца ноября 2016 года выставляла на продажу породистых собак – мопсов, бультерьера и лабрадоров. Она публиковала объявления в Интернете либо сама откликалась на сообщения о покупке собак.

В переписке с потенциальными покупателями девушка присылала им фотографии и видео собак. Желающие купить породистого щенка отправляли ей деньги – от трех до восьми тысяч рублей, однако животных получить так и не смогли, так как девушка исчезала, сообщили в областном управлении МВД.

Личность девушки установили и вызвали ее в отдел полиции, где она под весом доказательств признала свою вину. Девушка рассказала, что была уверена – никто из пострадавших не будет обращаться в полицию.

Выяснилось, что в семье девушки действительно живут породистые собаки, однако она никакого отношения к их разведению и продаже не имеет. Снимки собак, которые девушка отправляла покупателям, она находила в интернете. Жертвами подозреваемой стали четыре человека, общий ущерб составил 18 тысяч рублей.

В полиции отмечают, что мошенничество – не единственное преступление, в котором обвиняется жительница Серова. Так, в сентябре 2016 года она потеряла телефон, подаренный матерью, и придумала историю о похищении: будто бы двое мужчин украли у нее мобильный. Девушка подробно описала их внешность полицейским, которые в итоге пытались раскрыть преступление.

Однако в январе этого года выяснилось, что телефон в месте потери подобрала девочка. За ложный донос в отношении серовчанки возбудили еще одно уголовное дело.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!