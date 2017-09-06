В Свердловской области продлили предупреждение о заморозках

Ночью температура воздуха опустится до минус 3 градусов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017
Уральский гидрометцентр продлил предупреждение из-за заморозков. По прогнозу синоптиков, ночью и утром 8 сентября температура воздуха в Свердловской области опустится до минус 3 градусов.
При этом днем 8 и 9 сентября в Екатеринбурге и области ожидается теплая погода: столбик термометра поднимется до плюс 18 градусов. Однако уже 10 сентября вновь похолодает: регион накроет западный циклон, который станет причиной пасмурной погоды, дождей и ночных заморозков. Сильные дожди пройдут в некоторых районах, в том числе в Екатеринбурге, ожидаются уже 9 сентября.
Напомним, местами в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность.
- Из-за резкого перепада температур с 30 до 10 градусов в Екатеринбурге зацвели яблони.
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