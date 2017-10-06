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До конца выходных в Екатеринбурге будет пасмурно

До конца выходных в Екатеринбурге будет пасмурно
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Фото: архив НАШЕЙ
Также синоптики предупреждают об усилении ветра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.10.2017

В воскресенье, 8 октября, в Екатеринбурге сохранится пасмурная погода. По информации Гидрометцентра России, температура воздуха ночью будет +6, днем до 8 градусов тепла. В уральской столице ожидается небольшой дождь и переменная облачность. Ветер юго-западный 3 м/с.

Также в Свердловской области продолжает действовать предупреждение о резком усилении ветра. Его порывы могут достигать 15-17 м/с.

  • Возможны аварии на линиях электропередач, а также повреждение кровли жилых домов и строений. 
  • В МЧС советуют воздержаться от отдыха и работ на открытом воздухе и на высоте.
  • Напомним, что неделю назад в Екатеринбурге выпал первый снег.

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Олег Галимов, 07.10.2017, 18:50
Тэги: Погода
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