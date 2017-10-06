Куйвашев поздравил Путина с юбилеем

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.10.2017
Губернатор Евгений Куйвашев направил поздравительную телеграмму президенту Владимиру Путину, которому 7 октября исполнилось 65 лет.
Как передает департамент информационной политики, глава области пожелал Путину крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра, новых побед и свершений во славу России.
– За минувшие годы Россия сделала стремительный шаг вперед, существенно укрепила авторитет на международной арене, повысила свою обороноспособность и экономическую независимость. Выросло благосостояние людей, их уверенность в завтрашнем дне. В этом Ваша неоспоримая заслуга как сильного, ответственного, дальновидного руководителя, истинного патриота Отечества, – отметил Евгений Куйвашев.
- Также губернатор поблагодарил президента за поддержку в продвижении заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.
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