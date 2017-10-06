Куйвашев поздравил Путина с юбилеем

Сегодня президенту страны исполняется 65 лет. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.10.2017 Губернатор Евгений Куйвашев направил поздравительную телеграмму президенту Владимиру Путину, которому 7 октября исполнилось 65 лет. Как передает департамент информационной политики, глава области пожелал Путину крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра, новых побед и свершений во славу России. – За минувшие годы Россия сделала стремительный шаг вперед, существенно укрепила авторитет на международной арене, повысила свою обороноспособность и экономическую независимость. Выросло благосостояние людей, их уверенность в завтрашнем дне. В этом Ваша неоспоримая заслуга как сильного, ответственного, дальновидного руководителя, истинного патриота Отечества, – отметил Евгений Куйвашев. Также губернатор поблагодарил президента за поддержку в продвижении заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: