Полиция задержала главу екатеринбургского штаба Навального

На митинг вышло порядка 200 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.10.2017

В эти минуты в центре Екатеринбурга проходит митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По информации "Нашей Газеты", полиция уже задержала более 20 человек, в том числе и главу штаба Навального в Екатеринбурге Виктора Бармина.

фото: "Наша Газета"

Всего на митинг вышло около 200 человек, некоторые пришли с флагами России и Каталонии, в связи с недавним референдумом, который прошел в Испании.

фото: "Наша Газета"

Напомним, что организаторы митинга сообщали, что он согласован, однако накануне в МВД предоставили противоположную информацию и заранее попросили горожан не нарушать закон.

Добавим, что Алексей Навальный приезжал на встречу со своими сторонниками в Екатеринбург в сентябре.

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