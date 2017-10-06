Скончался директор санатория «Обуховский» Альберт Макарян

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.10.2017
Директор санатория "Обуховский" Макарян Альберт Николаевич умер на 76-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Умер Альберт Николаевич Макарян. Почётный гражданин области. Орденоносец. Он подарил Свердловской области современный санаторий «Обуховский». Сделал его таким, каким мы его знаем сегодня. Благодаря ему здравница начала заниматься и научно-практической деятельностью. Десятки тысяч человек были поставлены на ноги. Великий человек. Соболезную родным и близким, всем, кто знал Альберта Николаевича. Вечная память!
– Соболезную родным и близким, всем, кто знал Альберта Николаевича. Вечная память! – написал глава региона.
Альберт Макарян был руководителем "Обуховского" с 1986 года, когда учреждение насило статус пансионата. В 1997 году по постановлению правительства Свердловской области учреждению присвоили статус санатория.
- Также Альберт Макарян является почетным гражданином Свердловской области.