Скончался директор санатория «Обуховский» Альберт Макарян

16+ Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Он руководил учреждением с 1986 года. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.10.2017 Директор санатория "Обуховский" Макарян Альберт Николаевич умер на 76-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram. Умер Альберт Николаевич Макарян. Почётный гражданин области. Орденоносец. Он подарил Свердловской области современный санаторий «Обуховский». Сделал его таким, каким мы его знаем сегодня. Благодаря ему здравница начала заниматься и научно-практической деятельностью. Десятки тысяч человек были поставлены на ноги. Великий человек. Соболезную родным и близким, всем, кто знал Альберта Николаевича. Вечная память! Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) Окт 6 2017 в 10:21 PDT – Соболезную родным и близким, всем, кто знал Альберта Николаевича. Вечная память! – написал глава региона. Альберт Макарян был руководителем "Обуховского" с 1986 года, когда учреждение насило статус пансионата. В 1997 году по постановлению правительства Свердловской области учреждению присвоили статус санатория. Также Альберт Макарян является почетным гражданином Свердловской области.

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