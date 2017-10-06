В Екатеринбурге нашли лягушек-мутантов

У одной из них пять конечностей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.10.2017

Ученые УрФУ нашли необычных лягушек на берегу реки Исеть, а также в лесопарке Калиновские разрезы. У самца озерной лягушки спина имеет спина имеет синеватый оттенок с полосой голубого цвета посередине. У другой лягушки пять конечностей.

фото: пресс-служба УрФУ

По словам ученых федерального университета, подобные случаи встречаются в природе из-за генетических изменений в структуре популяций и загрязнения окружающей среды.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!