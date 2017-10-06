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Вокруг «Екатеринбург Арены» высадили деревья

Вокруг "Екатеринбург Арены" высадили деревья
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Фото: департамент информационной политики
Общая готовность стадиона оценивается в 90%.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.10.2017

Строительство стадиона "Екатеринбург Арена" входит в завершающую стадию. По сообщению департамента информационной политики, готовность спортивного объекта оценивается в 90%.

фото: департамент информационной политики

Накануне сотрудники структурных подразделений "Синары" посетили стадион, после чего высадили на деревья.

фото: департамент информационной политики

– Помочь строителям стадиона с высадкой деревьев пришли около 60 человек. Синарцы признались: очень хотелось внести свой вклад в реализацию такого масштабного проекта и принять участие в подготовке к ЧМ-2018, – сообщили в департаменте.

  • Добавим, что на этой неделе на стадионе завершилась установка дополнительных трибун.
  • Екатеринбург примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018.
  • Подать заявку на приобретение билетов можно на сайте FIFA.

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Олег Галимов, 07.10.2017, 16:14
Тэги: Футбол, Спорт, Новости
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