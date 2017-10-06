Вокруг «Екатеринбург Арены» высадили деревья

Общая готовность стадиона оценивается в 90%.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.10.2017
Строительство стадиона "Екатеринбург Арена" входит в завершающую стадию. По сообщению департамента информационной политики, готовность спортивного объекта оценивается в 90%.
фото: департамент информационной политики
Накануне сотрудники структурных подразделений "Синары" посетили стадион, после чего высадили на деревья.
фото: департамент информационной политики
– Помочь строителям стадиона с высадкой деревьев пришли около 60 человек. Синарцы признались: очень хотелось внести свой вклад в реализацию такого масштабного проекта и принять участие в подготовке к ЧМ-2018, – сообщили в департаменте.
- Добавим, что на этой неделе на стадионе завершилась установка дополнительных трибун.
- Екатеринбург примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018.
- Подать заявку на приобретение билетов можно на сайте FIFA.
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