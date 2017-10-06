Вокруг «Екатеринбург Арены» высадили деревья

16+ Фото: департамент информационной политики

Общая готовность стадиона оценивается в 90%. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.10.2017 Строительство стадиона "Екатеринбург Арена" входит в завершающую стадию. По сообщению департамента информационной политики, готовность спортивного объекта оценивается в 90%. фото: департамент информационной политики Накануне сотрудники структурных подразделений "Синары" посетили стадион, после чего высадили на деревья. фото: департамент информационной политики – Помочь строителям стадиона с высадкой деревьев пришли около 60 человек. Синарцы признались: очень хотелось внести свой вклад в реализацию такого масштабного проекта и принять участие в подготовке к ЧМ-2018, – сообщили в департаменте. Добавим, что на этой неделе на стадионе завершилась установка дополнительных трибун.

Екатеринбург примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018.

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