День рождения Ельцин Центра отметят на «Острове 90-х»

Посетителей ждут рэп-баттлы, поэтические чтения и конкурсы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

В этом году культурный фестиваль "Остров 90-х" вернется в Екатеринбург на день рождения Ельцин Центра 25 ноября.

Посетителей ждут рейв в память о знаменитой Gagarin Party, рэп-баттлы, встречи с известными людьми из мира культуры и медиа, поэтические чтения, живые версии знаменитых телепрограмм и разговорный марафон о любви в 90-е со звездными парами.

– "Острове 90-х" объединит екатеринбургских музыкантов — Electrodepot, Daniel Noier, InLensk, Славу Душина — и российских гуру электронной сцены, получивших признание на Западе еще в 90-е, — "Новых композиторов" и Solar X.

Также гостей ждет рэп-баттл от Slovo Ekb, книжная ярмарка, фудмаркет и фотоплощадки снова будут посвящены воспоминаниям о 90-х. Гости фестиваля смогут принять участие в конкурсе на лучший образ в стиле прошлых лет.

Победителя ждет главный приз – поездка в Москву на двоих с посещением Музея современного искусства "Гараж", а также карты лояльности Ельцин Центра.

Цена входного билета – 300 рублей.

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