Екатеринбуржцы задолжали за коммунальные ресурсы 4,4 миллиарда рублей

Самые большие долги потребители накопили перед ПАО "Т-Плюс" и МУП "Водоканал".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

Задолженность потребителей Екатеринбурга перед поставщиками энергоресурсов составляет 4,4 миллиарда рублей. Об этом, как сообщает znak.com, на комиссии по городскому хозяйству гордумы рассказал и. о. начальника управления ЖКХ мэрии Александр Брагин.

Самые большие долги потребители накопили перед ПАО "Т-Плюс" и МУП "Водоканал": они составили 2 миллиарда и 1,6 миллиарда рублей соответственно. Всего же, по данным управляющих компаний, долг составляет 3,8 миллиардов — сюда не вошли счета, не принятые УК к оплате.

– Основной источник формирования долгов — задолженность населения. Общая задолженность за электричество составляет 4, 47 миллиона рублей. Цифры по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 373 миллиона. В целях снижения задолженности администрация в ежедневном режиме мониторит расчеты, идут комиссии по работе с должниками, — доложил Александр Брагин.