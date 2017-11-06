ЦПКиО в Екатеринбурге оштрафовали на 80 тысяч рублей

Парку выдали больше 20 предписаний.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017
В Екатеринбурге руководство ЦПКиО оштрафовали на 80 тысяч рублей, сообщает Znak.com.
Областной Роспотребнадзор сообщил, что парку были выписаны штрафы на общую сумму 80 тысяч рублей. Проверка была проведена еще в июле.
Напомним, по итогам проверки Роспотребнадзор выдал ЦПКиО больше 20 предписаний. Среди проблем, которые выявили санитарные врачи, было превышение нормативов металлов в почве, наличие в ней паразитов, отсутствие контроля за возможностью размножения легионелл в системах уличного фонтана и нехватка мероприятий по защите территории от грызунов.
- В парке пытались не разрешить фотографировать, запретили использовать квадрокоптеры, установили похожие на могильные плиты памятники.
- На сайте Change.org появилась петиция за подписью известного ведущего с требованием уволить директора ЦПКиО Романа Шадрина.