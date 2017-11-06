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ЦПКиО в Екатеринбурге оштрафовали на 80 тысяч рублей

ЦПКиО в Екатеринбурге оштрафовали на 80 тысяч рублей
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Фото: Игорь Труш / "Наша Газета"
Парку выдали больше 20 предписаний.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

В Екатеринбурге руководство ЦПКиО оштрафовали на 80 тысяч рублей, сообщает Znak.com.
 
Областной Роспотребнадзор сообщил, что парку были выписаны штрафы на общую сумму 80 тысяч рублей. Проверка была проведена еще в июле. 
 
Напомним, по итогам проверки Роспотребнадзор выдал ЦПКиО больше 20 предписаний. Среди проблем, которые выявили санитарные врачи, было превышение нормативов металлов в почве, наличие в ней паразитов, отсутствие контроля за возможностью размножения легионелл в системах уличного фонтана и нехватка мероприятий по защите территории от грызунов. 

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Марина Подкорытова, 07.11.2017, 14:05
Тэги: Деньги, Жизнь в городе
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