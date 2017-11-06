Глава МВД Колокольцев рассказал, кто «минировал» Екатеринбург и другие города

Большинство звонков поступали из-за рубежа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

Глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, кто устраивает массовые телефонные атаки на Екатеринбург и другие города. По его данным, здания "минируют" с помощью спам-ботов.

– Подавляющее большинство подобных звонков производится из-за рубежа посредством интернет-телефонии, компьютерных программ – спам-ботов, – объяснил Владимир Колокольцев в интервью "Известиям". – Сейчас мы проводим оперативно-розыскные мероприятия, об их результатах и конкретных заказчиках мы сообщим дополнительно. Сейчас в силу специфики ситуации пока рано раскрывать все детали.

Также он заявил о том, что с недавних пор полиция изменила отношение к телефонным террористам.

– Раньше такие поступки расценивали как хулиганство, а сегодня цель в корне изменилась, и она состоит в том, чтобы дезорганизовать работу учреждений, посеять в обществе страх и чувство незащищенности. Поэтому сейчас на такие деяния должна быть совершенно иная реакция, – подчеркнул глава МВД.

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