Из-за долга в 80 тысяч рублей у фирмы из Полевского арестовали дорогую иномарку

Предприятие не платило зарплату одному из работников.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

Судебные приставы Полевского арестовали Toyota Corolla у фирмы, которая задолжала одному из сотрудников зарплату за несколько месяцев. Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, работнику не заплатили 80 тысяч рублей и он обратился в суд.

– Выяснилось, что денежных средств на счетах фирмы в банке или иной кредитной организации нет, однако на балансе имеется японский седан Toyota Corolla. На данное транспортное средство и было обращено взыскание, – рассказали приставы.

Эта машина была найдена в Кировском районе города Екатеринбурга. Что интересно, ни директор, ни кто-то другой из сотрудников организации на место эвакуации не явились, и приставам пришлось сообщить в полицию, что автомобиль был эвакуирован, а не угнан.

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