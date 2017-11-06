Жители Екатеринбурга увидят звездный дождь и космический парад

Пик метеорного потока Леониды ожидается вечером 17 ноября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

Ноябрь будет богат на астрономические события: жители Среднего Урала и всей России смогут наблюдать метеорный поток Леониды, соединение Венеры и Юпитера и космический парад, когда эти планеты и наш спутник Луна выстроятся в треугольник.

Фото: планетарий Stellarium

Соединение Венеры и Юпитера можно будет увидеть утром 13 ноября, перед восходом Солнца и при условии безоблачной погоды. В ночь с 17 на 18 ноября ожидается пик одного из самых известных звездопадов - Леониды, сообщает Московский планетарий.

Земля войдет в метеорный поток 6 ноября. Пик наступит в 19.00 17 ноября, ожидается до 20 метеоров в час в зените. Окончание действия потока Леониды произойдет 30 ноября.