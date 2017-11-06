Качканарских буддистов признали сектой на основании несуществующей экспертизы

Правительство Свердловской области намерено выселить общину из монастыря, основанного в 1995 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

На прошлой неделе во многих СМИ появилась новость, что эксперты из Санкт-Петербурга признали общину буддистов, построивших храм на горе Качканар, незаконной религиозной организацией.

Фото: архив НАШЕЙ

Экспертиза проводилась рабочей группой, созданной по поручению губернатора Свердловской области. Документ, в котором подведены итоги работы, подписанный первым заместителем губернатора Владимиром Тунгусовым, опубликовал на своей странице в соцсети депутат Госдумы Андрей Альшевских.

С его подачи многие СМИ поспешили назвать буддийскую общину "Шад Тчуп Линг", основанную в 1995 году на горе Качканар бывшим военным Михаилом Санниковым, сектой.

Как следует из документа, экспертизу, о которой идет речь, якобы проводили специалисты "Государственного музея истории религии". Интересно, что в самом музее на вопрос об этом заявили, что учреждение не занимается экспертной деятельностью:

– Мы не занимаемся экспертизой. В отношении общины, о которой идет речь, наши специалисты проводили социо-гуманитарное исследование, – рассказала НАШЕЙ заместитель директора по научной деятельности Екатерина Терюкова.

Предоставить копию социо-гуманитарного исследования в музее отказались, сославшись на то, что оно было проведено давно и найти его будет сложно.

Чтобы найти экспертное заключение, по сути признавшее качканарских буддистов сектантами, мы обратились в правительство Свердловской области. Сейчас редакция "Нашей Газеты" ждет ответ на официальный запрос, отправленный в департамент информполитики региона.

Основатель "Шад Тчуп Линг" Михаил Санников в разговоре с корреспондентом НАШЕЙ отметил, что на момент регистрации община была абсолютно легитимной религиозной организацией. По его мнению, все попытки представить их сектой идут от промышленного холдинга, который ведет добычу руды по соседству с монастырем. – Прим. авт.).

– Я понимаю, если бы они обратились к ведущим буддологам России, например к Панину,Терентьеву, Кожевниковой … А то они обратились к какому-то неизвестному музею религии, – отметил Санников.

– Чтобы провести экспертизу или исследование нужно сначала познакомиться с объектом этого исследования. Но к нам из музея никто не приезжал. А пользоваться данными из соцсетей и интернета, для экспертизы, как-то пошловато, – считает основатель общины.

Санников уверен, что экспертиза является заказной. По его словам у него есть все необходимые документы о правопреемственности от абсолютно законной организации "Путь Будды", зарегистрированной в Нижнем Тагиле.

Ранее суд вынес решение о сносе монастыря. Однако его основатель заявил, что не обязан выполнять предписания судебных приставов, которые требуют у общины покинуть помещение. По словам Санникова, планировка, указанная в постановлении приставов, абсолютно не соответствует реальным помещениям храма.

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