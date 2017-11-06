Мэрия Екатеринбурга выставит на торги 9,5 гектаров земли в черте города

Также будут снесены 24 самовольные постройки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

В столице Урала мэрия внесла изменения в муниципальную программу управления градостроительной деятельностью и землепользованием до 2020 года. Общий объем финансирования составит более 424 миллионов рублей из местного бюджета, соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Екатеринбурга.

Большинство средств направят на регулирование землепользования. Также власти планируют выставить на торги 9,5 га земельных участков, расположенных в черте города.

В течение трех лет в Екатеринбурге будет проведена паспортизация 300 фасадов зданий и снесены 24 самовольных постройки.

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