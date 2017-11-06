На Среднем Урале Сбербанк незаконно забрал пособие у матери ребенка-инвалида

Суд встал на сторону потерпевшей стороны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

В прокуратуру Ачитского района обратилась мать ребенка-инвалида. Женщина заявила, что Сбербанк списал полагающееся ей по закону пособие в счет оплаты кредита. Задолженность составляла более 65 тысяч рублей.

– Взыскание банком обращено на открытый на ее имя счет, на который поступали ежемесячное пособие на детей и ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом, – заявили в прокуратуре.

Выяснилось, что сотрудники банка не проверили назначение поступивших на счет должницы денег. Прокуратура встала на сторону заявительницы и внесла председателю Уральского отделения Сбербанка представление об устранении нарушений.

В итоге незаконно удержанная банком сумма была возвращена на счет.

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