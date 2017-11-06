Полицейским Свердловской области разрешат штрафовать хулиганов в честь чемпионата мира – 2018

На это из федерального бюджета запланировано более 3 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

На 2018 год, в год проведения чемпионата мира по футболу, в проект федерального бюджета включена статья расходов на составление протоколов и выписывание штрафов за административные правонарушения, сообщает "Новый день".

В проекте предусмотрена целевая статья "Субвенция федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность".

Согласно ей, федеральный бюджет выделит средства на осуществление части полномочий по составлению протоколов по закону "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области". На эти цели израсходуют 3 миллиона 273 тысячи рублей.

Но с окончанием мундиаля, вполне вероятно, ситуация вернется. В проекте бюджета по этой статье на 2019 и 2020 годы предусмотрено 0 рублей 00 копеек.