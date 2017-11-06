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Полицейским Свердловской области разрешат штрафовать хулиганов в честь чемпионата мира – 2018

Полицейским Свердловской области разрешат штрафовать хулиганов в честь чемпионата мира – 2018
16+
Фото: архив НАШЕЙ
На это из федерального бюджета запланировано более 3 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

На 2018 год, в год проведения чемпионата мира по футболу, в проект федерального бюджета включена статья расходов на составление протоколов и выписывание штрафов за административные правонарушения, сообщает "Новый день".
 
В проекте предусмотрена целевая статья "Субвенция федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность".
 
Согласно ей, федеральный бюджет выделит средства на осуществление части полномочий по составлению протоколов по закону "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области". На эти цели израсходуют 3 миллиона 273 тысячи рублей.
 
Но с окончанием мундиаля, вполне вероятно, ситуация вернется. В проекте бюджета по этой статье на 2019 и 2020 годы предусмотрено 0 рублей 00 копеек.
  • С середины 2014 года в Свердловской области полицейские не могли штрафовать мелких хулиганов – тех, кто шумит по ночам, выгуливает собак без поводка, пьет спиртное на детских площадках. С июля 2014 года федеральным законом была изменена статья КоАП, затрагивающая региональные законы о правонарушениях: для того, чтобы полицейские могли в полной мере исполнять свои функции, область должна была подписать соответствующее соглашение. А до этого мелким хулиганам и нарушителям полицейские могли только вынести предупреждение, без штрафов. 

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Марина Подкорытова, 07.11.2017, 21:02
Тэги: Деньги, Жизнь в городе
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