Об этом заявили в мэрии Екатеринбурга.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

В 2018 году в Екатеринбурге появятся новые площадки для ярмарок. Как сообщили в пресс-службе администрации города, связанно это увеличением количества самих мероприятий.

– В планах организовать на территории города 239 ярмарок. В будущем году планируется также увеличить количество ярмарочных площадок, организовать работу сезонных ярмарок и массовых праздничных мероприятий, – заявила председатель Комитета по товарному рынку Елена Чернышева.

За 9 месяцев этого года в Екатеринбурге прошли 160 ярмарок выходного дня, в том числе две праздничных.

Также Центр организации выставок и ярмарок провел этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу на площади 1905 года.

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