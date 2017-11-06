Об этом заявили в мэрии Екатеринбурга.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017
В 2018 году в Екатеринбурге появятся новые площадки для ярмарок. Как сообщили в пресс-службе администрации города, связанно это увеличением количества самих мероприятий.
– В планах организовать на территории города 239 ярмарок. В будущем году планируется также увеличить количество ярмарочных площадок, организовать работу сезонных ярмарок и массовых праздничных мероприятий, – заявила председатель Комитета по товарному рынку Елена Чернышева.
За 9 месяцев этого года в Екатеринбурге прошли 160 ярмарок выходного дня, в том числе две праздничных.
- Также Центр организации выставок и ярмарок провел этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу на площади 1905 года.
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