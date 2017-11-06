В центре Екатеринбурга появится памятник Алле Пугачевой

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017
Екатеринбургский маг Антон Симаков установит в центре Екатеринбурга памятник Алле Пугачевой под название "Голубая Алла и розовая луна". Новое творение экспрессивного мага расположится у дома №5 по проспекту Ленина.
– Пугачева – исполнительница № 1 в России. Если и ставить кому-то памятник в России, то ей. Картина будет очень большой, он адаптирована под любые погодные условия и каждый сможет ее увидеть, может даже положить цветы в знак поклонения. Примадонна будет изображена молодой и подтянутой, – рассказал "Нашей Газете" Антон Симаков.
Добавим, что уральский маг уже рисовал портрет Пугачевой в апреле этого года, хотя изначально он планировал нарисовать Уитни Хьюстон.
- Тогда портрет Аллы Борисовны Пугачевой маг оценил в 800 тысяч рублей.
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