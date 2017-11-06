В центре Екатеринбурга появится памятник Алле Пугачевой

Он будет располагаться на проспекте Ленина. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017 Екатеринбургский маг Антон Симаков установит в центре Екатеринбурга памятник Алле Пугачевой под название "Голубая Алла и розовая луна". Новое творение экспрессивного мага расположится у дома №5 по проспекту Ленина. – Пугачева – исполнительница № 1 в России. Если и ставить кому-то памятник в России, то ей. Картина будет очень большой, он адаптирована под любые погодные условия и каждый сможет ее увидеть, может даже положить цветы в знак поклонения. Примадонна будет изображена молодой и подтянутой, – рассказал "Нашей Газете" Антон Симаков. Добавим, что уральский маг уже рисовал портрет Пугачевой в апреле этого года, хотя изначально он планировал нарисовать Уитни Хьюстон. Тогда портрет Аллы Борисовны Пугачевой маг оценил в 800 тысяч рублей. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

, 07.11.2017, 13:40

Тэги:

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 07.11.2017, 13:40Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: