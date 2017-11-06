В Екатеринбурге нашелся 10-летний Максим, который ушел гулять сутки назад

Где мальчик ночевал – пока неизвестно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

В Екатеринбурге нашелся 10-летний Максим, который ушел погулять еще днем в понедельник, 6 ноября, сообщает ЕАН. Маму ребенка уже вызвали в полицию.

Пропавшего в Екатеринбурге 10-летнего школьника Максима Тушканова, который около 4 дня в понедельник ушел гулять с другом из соседнего двора, нашли сегодня ближе к вечеру. Как рассказала его сестра, с Максимом все в порядке.

– Брата нашли около часа назад. Насколько мне известно, его нашли недалеко от дома. Подробностей я не знаю. Мама сейчас в полиции, дает объяснения, – сообщила сестра подростка.