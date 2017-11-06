В Екатеринбурге обманутые дольщики получили жилье спустя 10 лет

ЖК "Астория" ввели в эксплуатацию на Эльмаше.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

В Екатеринбурге обманутые дольщики ЖК "Астория" получили ключи от новых квартир спустя 10 лет ожидания. Строительство дома № 5 на улице Фрезеровщиков началось в 2005 году, но из-за дефицита средств у застройщика объект "заморозили".

– Ситуация на объекте была непростая, но общими усилиями нам удалось ее исправить. ЖСК "Победа" и компания "Урал", фактически, отстроили дом с нуля. Правительство области прикладывает большие усилия, чтобы не осталось пострадавших дольщиков и проблемных объектов, – заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В новом доме на Эльмаше находятся 204 квартиры: 104 студии, 70 "однушек", 70 двухкомнатных, 16 трехкомнатных и 4 четырехкомнатных квартиры.

Напомним, что с 1 ноября появился сайт, на котором можно отследить состояние любой стройки жилого дома в Свердловской области.

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