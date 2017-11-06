В Екатеринбурге официантов и горничных научат английскому к ЧМ-2018 за счет областного бюджета

– В проекте есть статья "Организация обучения английскому языку сотрудников гостиниц и иных средств размещения и сотрудников объектов питания, находящихся в гостиницах и иных средствах размещения". Обучение языку должно "повысить качество обслуживания туристов, приехавших на чемпионат мира по футболу 2018". Это прекрасно. Не столько даже то, что мы будем учить иностранным языкам портье, горничных и официантов, работающих в частных заведениях. А сроки, за которые это планируется достичь. За пять месяцев предстоящего года 764 наших соотечественника достигнут уровня владения английским языком, достаточного для общения с иностранными гостями. Недешевые услуги, по 7850 рублей за голову. Почему-то кажется, что за эти деньги из числа обслуживающего персонала будет выбрано необходимое количество лиц, языком уже владеющих, те пройдут нехитрый тест и получат бумажку , – прокомментировал депутат проект от областного правительства.