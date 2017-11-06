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В Екатеринбурге официантов и горничных научат английскому к ЧМ-2018 за счет областного бюджета

В Екатеринбурге официантов и горничных научат английскому к ЧМ-2018 за счет областного бюджета
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Фото: pixabay.com
На это запланировано 6 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

Из бюджета Свердловской области выделят шесть миллионов рублей на обучение работников кафе, ресторанов и гостиниц Екатеринбурга английскому языку, сообщил депутат областного Законодательного собрания Вячеслав Вегнер, который ознакомился с проектом главного финансового документа. 
 
За эту сумму языку планируют обучить 494 сотрудника гостиниц и 270 сотрудников из сферы общепита.

– В проекте есть статья "Организация обучения английскому языку сотрудников гостиниц и иных средств размещения и сотрудников объектов питания, находящихся в гостиницах и иных средствах размещения". Обучение языку должно "повысить качество обслуживания туристов, приехавших на чемпионат мира по футболу 2018". Это прекрасно. Не столько даже то, что мы будем учить иностранным языкам портье, горничных и официантов, работающих в частных заведениях. А сроки, за которые это планируется достичь. За пять месяцев предстоящего года 764 наших соотечественника достигнут уровня владения английским языком, достаточного для общения с иностранными гостями. Недешевые услуги, по 7850 рублей за голову. Почему-то кажется, что за эти деньги из числа обслуживающего персонала будет выбрано необходимое количество лиц, языком уже владеющих, те пройдут нехитрый тест и получат бумажку , – прокомментировал депутат проект от областного правительства.

  • Также в Екатеринбурге и полицейских, пожарных и врачей заставят учить английский к ЧМ-2018.
  • Виталий Мутко официально заявил о готовности Екатеринбурга к проведению матчей группового этапа 15, 21,24 и 27 июня.
  • Уже 14 мая из общежитий вузов выселят студентов, туда до 28 июня поселят сотрудников органов внутренних дел. 

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Марина Подкорытова, 07.11.2017, 13:02
Тэги: Деньги, Жизнь в городе, ЧМ-2018
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