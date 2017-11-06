В Екатеринбурге установили 80 знаков «Переход по льду запрещен»

Городские водоемы еще не замерзли.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

Власти Екатеринбурга подготовили и установили в городе 80 табличек "Переход по льду запрещен" для рыбаков, и для тех, кто любит сократить дорогу по замерзшему водоему.

Знаки появились на озере Шарташ, Нижне-Исетском и Верхне-Исетком прудах и на других городских водоемах.

– Большинство происшествий на льду происходят по вине самих жителей и их безответственного отношения к собственной безопасности. Специалисты советуют не экономить минуты и не пытаться перейти по льду, – добавили в пресс-службе мэрии.

Спасатели напоминают, что особо опасен белый или с желтоватым оттенком матовый лед. Такой цвет он приобретает во время оттепели, дождя или изморози.

Лед на городских всегда менее прочен, чем на загородных.

Особенно опасны водоемы в нынешнее время года, так как прочный покров сформироваться еще не успел.

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