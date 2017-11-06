В микрорайон Солнечный запустят трамвай маршрута №34

Он будет ходить от станции метро "Ботаническая".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

Трамвай в Солнечный будет запущен от станции метро "Ботаническая". Об этом сегодня, 7 ноября, рассказал замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко.

По планам мэрии, жилой микрорайон получит новую трамвайную ветку, которая соединится с уже существующей на улицах Новосибирской и Окружной.

– Реализация проекта позволит жителям Солнечного оперативно добираться до станции метро "Ботаническая" и обратно, – отметили на совещании.

Уже на этой неделе будет рассмотрен вопрос о выборе типа подвижного состава. Есть варианты использования как вагонов с контактной сетью, так и на автономном ходу за счет аккумуляторов (при наличии контактной сети ведется зарядка, при их отсутствии — батареи используются для передвижения).

Затем начнется работа по подготовке необходимой градостроительной документации.