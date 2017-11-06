«В Томске закрывают аэропорт»: в Кольцово на сутки задерживают самолет

"Застрял" и обратный рейс в Екатеринбург.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

В аэропорту Кольцово почти на сутки задерживается вылет самолета в Томск. Согласно онлайн-табло Кольцово, рейс 7R-823 должен был вылететь еще в 12:35, однако его перенесли на завтра, 8 ноября, на 11.40.

– Причина – метеоусловия в Томске, там аэропорт закрывается из-за дождя и мокрого снега, – пояснили корреспонденту НАШЕЙ в компании "Руслайн". – Поэтому было решено на сутки перенести вылет самолета.

Также в компании заверили, что всем застрявшим в Екатеринбурге пассажирам предложили горячее питание.

Как следствие, задерживается и обратный рейс из Томска в Екатеринбург. Этот самолет должен был вылететь уже сегодня вечером, в 18.30. Теперь пассажирам придется подождать 11 часов – до 17.05 8 ноября.

В начале ноября Свердловские туристы застряли в ОАЭ из-за многочасовой задержки рейса.

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