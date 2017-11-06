В Нижнем Тагиле директор предприятия-должника похитил более 850 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП "Тагилэнерго", который присвоил более 800 тысяч рублей, принадлежащих преприятию.

Мужчина возглавлял МУП с ноября 2012 года по июль 2014-го. В мае 2014-го, пользуясь своим служебным положением, он подготовил, подписал и предоставил в бухгалтерию для возмещения расходов соглашение от 1 ноября 2012 года, которое подписал дважды: как директор и как гражданин для возмещения ему расходов по аренде квартиры.

Квартиру арендовало предприятие для руководителя, при этом стоимость аренды составила 45 200 рублей, что значительно выше рыночной стоимости.

- По распоряжению директора бухгалтерами предприятия в пользу директора были перечислены денежные средства в размере свыше 858 тысяч рублей в счет возмещения затрат по аренде жилого помещения за период с 1 ноября 2012 года по 31 мая 2014 года, - сообщили в областной прокуратуре.

При этом в те годы МУП имел многомиллионную задолженность перед поставщиками энергоресурсов.