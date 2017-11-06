Картина по роману Алексея Иванова будет состоять из восьми серий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

В Нижнем Тагиле на четыре дня перекроют улицы из-за съемок фильма Сергея Урсуляка "Ненастье". Об этом сообщает сайт городской администрации.

Съемочная группа будет работать на семи улицах, на которых разыграют сцены взрывов и перестрелок. Действия будут проходить у Нижнетагильского горно-металлургического колледжа, на вокзале и на территории музея-завода. Фильм по роману Алексея Иванова будет состоять из 8 серий.

7 ноября с 07.30 до 13.30 будет закрыта улица Пархоменко от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса, с 09.00 до 17.00 закроют улицу Балакинская от улицы Индустриальная до дома № 34 по улице Балакинская.

8 ноября с 09.00 до 17.00 перекроют дорогу на Верхнюю Черемшанку от улицы Быкова до улицы Кленовая.

9 ноября с 7.00 до 12.30 закроют улицу Октябрьской революции от улицы Газетной до улицы Циолковского. С 9.00 до 17.00 закроют движение на улице Фестивальная от улицы Кулибина до перекрестка улиц Красногвардейская – Садоводов.

10 ноября с 8.00 до 14.00 закроют переулок Больничный и движение на улице Балакинская от улицы Землячки до улицы Гвардейская.

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