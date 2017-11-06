Свердловским семьям разрешили тратить материнский капитал на газификацию домов

Это касается средств, выделенных из регионального бюджета. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017 Правительство Свердловской области во вторник, 7 ноября, разрешило использовать маткапитал на газификацию своего жилья , а также утвердило перечень бытового газового оборудования, сообщили в департаменте областной политики. С 1 января 2018 года семьи, получившие областной материнский капитал , смогут направлять деньги на проведение газа в свои дома. Деньги могут быть потрачены как на проектную документацию, так и на сам монтаж оборудования, пусконаладочные и другие работы. Как уточнил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, возможность использования средств областного материнского капитала на подключение домов к газовым сетям станет хорошей поддержкой для многодетных семей, улучшит их уровень жизни. – Выплата материнского капитала – это одна из наиболее действенных и востребованных мер поддержки семьи. Считаю, они должны быть максимально эффективными и в полной мере отвечать потребностям людей. Поэтому мы постоянно мониторим эту систему и при необходимости корректируем направления, на которые могут быть направлены средства регионального маткапитала, – высказался Куйвашев. По словам губернатора, наиболее актуальным этот вопрос является для семей, живущих в сельской местности. Отметим, всего в 2017 году на выплату областного материнского капитала направлено более 760 миллионов рублей.

В этом году был расширен перечень категорий граждан, имеющих право на компенсацию затрат на подключение газа к своим домовладениям. Такая льгота теперь предоставляется не только малообеспеченным семьям и одиноким малоимущим, но и неработающим пенсионерам.

Постановление было принято в рамках программы "Пятилетка развития". Также были рассмотрены вопросы о формировании рабочей группы по строительству школ на условиях государственно-частного партнерства, о мерах поддержки предприятий, содействующих трудоустройству инвалидов. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: