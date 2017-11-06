В Свердловской области продавали птиц из Красной Книги

В сети предлагали купить Китайскую чайку и журавля-красавку. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017 Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с заявлением на сайты, на которых размещалась информация о продаже редких животных из Красной Книги. Речь идет о Китайской чайке и журавле-красавке. – Доступ к сайтам был свободный, объявления регулярно обновлялись, их ежедневно просматривали сотни пользователей интернета, – отметили в пресс-службе областной прокуратуры. Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании информации о продаже птиц запрещенной. Кировский районный суд Екатеринбурга иск удовлетворил.

Информацию уже удалили из сети.

Напомним, что в регионе также размещали информацию о покупке леопарда, филина и тритон Карелина. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 07.11.2017, 17:16

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 07.11.2017, 17:16Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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