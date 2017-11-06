В Свердловской области продавали птиц из Красной Книги

В сети предлагали купить Китайскую чайку и журавля-красавку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с заявлением на сайты, на которых размещалась информация о продаже редких животных из Красной Книги. Речь идет о Китайской чайке и журавле-красавке.
– Доступ к сайтам был свободный, объявления регулярно обновлялись, их ежедневно просматривали сотни пользователей интернета, – отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
- Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании информации о продаже птиц запрещенной. Кировский районный суд Екатеринбурга иск удовлетворил.
- Информацию уже удалили из сети.
- Напомним, что в регионе также размещали информацию о покупке леопарда, филина и тритон Карелина.
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