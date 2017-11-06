Компанию наказали за рекламу SPA-салона, сотрудницы которого занимались проституцией

Штраф за распространение информации составил 100 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

Екатеринбургский суд оставил в силе штраф в 100 тысяч рублей ООО "Гэллэри Сервис" за распространение информации о SPA-салоне "Виагра", сообщает пресс-служба Управления ФАС по Свердловской области.

Основанием к возбуждению дела послужило обращение УМВД России по Екатеринбургу о распространении на конструкции компании рекламы салона. К обращению приложили постановления, вынесенные в отношении нескольких сотрудниц салона "Виагра", признанных виновными по статье "Занятие проституцией" и "Получение дохода от занятия проституцией".

Комиссия антимонопольного органа признала факт нарушения закона "О рекламе", поскольку распространялась информация о лице, которое оказывало запрещенные законодательством РФ услуги (занятие проституцией).

Виновному лицу назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.