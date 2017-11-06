Заброшенную больницу в Зеленой роще не смогли продать даже со скидкой в 50%

На лот не поступило ни одной заявки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

Власти Свердловской области в очередной раз не смогли продать заброшенную больницу скорой помощи в Зеленой Роще в Екатеринбурге. Не привлекла покупателей и скидка почти в 50% – ранее за здание требовали 400 миллионов рублей, а последний лот можно было выкупить за 229,8 миллионов.

Торги должны были состояться завтра, 8 ноября, однако объявление о продаже сняли с сайта областного Фонда имущества, пишет Znak.com. Судя по всему, на лот не поступило ни одной заявки.

Больница была закрыта в 1999 году на капитальный ремонт, однако его так и не провели.

За время своего заброшенного состояния больница обросла городскими легендами. По слухам, в подвале больницы нашли клетку и электрический стул. Кроме этого, городские легенды рассказывают о сразу трех привидениях, обитающих в заброшенном здании.

Продать здание власти региона решили осенью 2016 года.

Вторая попытка состоялась в декабре этого же года.

Весной 2017 года на Градсовете Екатеринбурга из заброшенной больницы предложили сделать школу.

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