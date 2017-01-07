Екатеринбург ожидает новая волна морозов

На Урал движется арктический антициклон.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.01.2017

В ближайшую ночь в Екатеринбурге столбики термометров опустятся до -30°C, а в отдельных районах области будет еще холоднее - до -40°C.

Как сообщают специалисты Гидрометцентра, причиной тому – холодный арктический антициклон, который надвигается на Урал с севера. Его эпицентр дойдет до Екатеринбурга сегодня ночью.

С середины недели начнется постепенное потепление, и к выходным дневные температуры составят -15°C. Также начиная со вторника пойдет небольшой снег.