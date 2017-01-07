Наверх
В Екатеринбурге задержали лжеминера и «тру-угонщика»
12:22, сегодня
Екатеринбург ожидает новая волна морозов
11:18, сегодня
«Не называйте нас Сибирью!» Екатеринбург стал героем публикации The Washington Post
11:07, сегодня1
Снегопад задержал утренние вылеты в Кольцово
10:35, сегодня
Российские туристы застряли в Таиланде: на Самуи уже больше недели идут ливни
21:58, 07.01.2017
В Асбесте при пожаре в частном жилом доме заживо сгорели руководитель ансамбля танца и ее муж
21:36, 07.01.2017
На ЕКАД на светофоре груженый бензовоз столкнулся с грузовиком
20:14, 07.01.2017
Катаясь с горки в ледовом городке, мужчина сломал себе ногу
19:15, 07.01.20172
В Екатеринбурге запретили размещать блоки кондиционеров на фасадах зданий
18:10, 07.01.20171
В Свердловской области женщина спасла раненую косулю и решила оставить ее у себя жить
15:55, 07.01.2017
Ельцин Центр был «заминирован» телефонными хулиганами в Рождество
14:00, 07.01.20171
В аварии на трассе под Новой Лялей погибла пассажирка «Форда», травмы получили еще пять человек
11:45, 07.01.2017
В Свердловской области в лесу найдены тела двух подростков: родители запрещали им встречаться
11:20, 07.01.20171
Он вернулся домой: в Екатеринбурге маленькая Ульяна наконец забрала своего мишку из Кольцово
10:37, 07.01.20171
«Они только из Полуночного смогли позвонить в МЧС»: в поселке Ушма, откуда МЧС эвакуировало манси, давно нет сообщения
19:11, 06.01.20172
Зеркало, свечи, иглы и кольца: самые распространенные способы гадания на Рождество
17:42, 06.01.2017
«Дайте им огнетушитель, что стоите?» В Екатеринбурге на Учителей сгорел пассажирский микроавтобус
15:48, 06.01.2017
Уральские синоптики: Рождество в Екатеринбурге будет холодным
15:13, 06.01.20171
Всенощное бдение, Божественная литургия и Рождественская вечеря: расписание работы храмов Екатеринбурга в Рождество
13:56, 06.01.2017
«В Ревде умеют отмечать Новый год!» Под Екатеринбургом участники флэшмоба создали новогоднюю автоелку из 74 машин
12:46, 06.01.20172
Из северного поселка рядом с перевалом Дятлова на вертолете МЧС эвакуировали больных манси
10:21, 06.01.2017
Парад снежных баб: в Екатеринбурге прошел первый фестиваль снеговиков
20:30, 05.01.2017
В Екатеринбурге улицу на ЖБИ залило коричневой водой
19:45, 05.01.2017
Обручальное кольцо и бумажник украли у пьяного посетителя бара, когда тот уснул в заведении
19:00, 05.01.2017
Впервые за полтора года доллар опустился ниже 60 рублей
18:00, 05.01.2017
Из всех ледяных скульптур на площади 1905 года горожанам больше всего нравится черепаха и лягушки
17:00, 05.01.2017
Рецидивист по прозвищу Паровоз подозревается в убийстве 4 человек
16:00, 05.01.2017
Пара горок, каток и елка: обзор районных ледовых городков в Екатеринбурге
14:51, 05.01.2017
В ДТП в Нижнем Тагиле пострадали четыре человека
14:00, 05.01.2017
За год население Екатеринбурга увеличилось на 17 тысяч человек
12:39, 05.01.2017
Из-за метели закрыли трассу «Екатеринбург-Алматы»
12:12, 05.01.2017
Где в новогодние дни можно встретиться с мэром города
11:00, 05.01.2017
«Впервые была на подводной лодке «Екатеринбург»: Чичерина и Настя Полева побывали на военно-морской базе под Мурманском
10:05, 05.01.2017
«Автомобилист» потерпел крупное поражение от хоккейного клуба «Сочи»
09:11, 05.01.2017
Синоптики выступили с экстренным предупреждением о 40-градусных морозах в Свердловской области
23:40, 04.01.2017
Домашние посиделки, катки и прогулки: НАША подсмотрела, как жители Екатеринбурга развлекаются в новогодние каникулы
18:30, 04.01.2017
Подозревают в угоне Mercedes от бара: в Екатеринбурге задержали помощника военного прокурора
17:00, 04.01.2017
Клоун Юрий Куклачев за несколько часов до Нового года оказался в свердловской колонии
16:20, 04.01.2017
Главное условие – трезвый водитель и веселые пассажиры: в Ревде «соберут» новогоднюю елку из автомобилей
15:00, 04.01.2017
Покупателя ударили ножом в живот в продуктовом магазине на Эльмаше
14:40, 04.01.2017
Жильцы домов на ЖБИ в Екатеринбурге жалуются на грязную воду в кранах
14:20, 04.01.2017
Британский журналист, 30 лет изучавший трагедию на «Титанике», назвал новую версию его крушения
13:55, 04.01.2017
В Турции режим ЧП продлили еще на три месяца
13:30, 04.01.2017
В Каменске-Уральском ночью зарезали мужчину, гулявшего с девушкой и собакой
13:00, 04.01.20172
Огонь охватил 118 квадратных метров: в Первоуральске сгорел коллективный сад
12:40, 04.01.2017
Придется раскошелиться: с нового года подорожал проезд в плацкартных и общих вагонах поездов
12:16, 04.01.2017
В Каменске-Уральском дороги патрулировали Дед Мороз и Снегурочка
11:18, 04.01.2017
Пенсионер из Николо-Павловского отправится в тюрьму за то, что сел за руль пьяным
10:50, 04.01.20172
В Каменске-Уральском нашли труп в машине
10:00, 04.01.2017
В Екатеринбурге пройдет фестиваль снеговиков
19:10, 03.01.2017
На Урале пенсионерка пыталась заморозить новорожденную внучку подруги
18:25, 03.01.20173

Екатеринбург ожидает новая волна морозов

Екатеринбург ожидает новая волна морозов
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин/ Наша Газета
На Урал движется арктический антициклон.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.01.2017

В ближайшую ночь в Екатеринбурге столбики термометров опустятся до -30°C, а в отдельных районах области будет еще холоднее - до -40°C.

Как сообщают специалисты Гидрометцентра, причиной тому – холодный арктический антициклон, который надвигается на Урал с севера. Его эпицентр дойдет до Екатеринбурга сегодня ночью.

С середины недели начнется постепенное потепление, и к выходным дневные температуры составят -15°C. Также начиная со вторника пойдет небольшой снег.

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 08.01.2017, 11:18
Тэги: Погода, Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Опрос Еда Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Смерть Скандал с Новиковым Война ритуальных агентств Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Психология Знаменитости Фото Недвижимость Секс Эксклюзив Школа Сибирская язва Новости дня Мистика Отдых Горящие авто Дело Пьянкова Здоровье ИГИЛ Голодовка в колонии Дороги Суд Экономия Крушение самолета под Ростовом Общественный транспорт Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Производство Ту 154 Расписание Семья Авто ДТП Музыка Дорожные воины Красота Биатлон Слухи Отключение света Уралмаш, Эльмаш Ельцин-центр Позитив Расстрел на Депутатской СМИ Деньги Дети ЧМ-2018 Религия Дом-2 ЗАГС Искусство Расстрел Личное Ошибки врачей В Екатеринбурге -40 градусов Культура Происшествия Парковки История Екатеринбурга Приговор Лошагину Снос монастыря на Качканаре Путин Афиша Тест Животные Рейтинг Новости России Храм святой Екатерины Футбол Горячее Самолет Волейбол Доска позора Гололед Шоу-бизнес Новости Репортаж Катастрофа Туризм Пусть говорят Новый год Образование ГИБДД ЖКХ Скорая помощь Военный репортаж Развлечения Мотоциклы Бизнес Экономика Отношения Видео Грипп в Екатеринбурге Политика Студенты Интервью В Египте разбился самолет с российскими туристами Самолет Минобороны упал в Якутии Жизнь в городе Криминал Высокие технологии Необычное Грипп Медицина Розыск МЧС Строительство Убийство в Рахмангулово Баскетбол Рецензия Мультимедиа Кто заработал Мода Погода Женщины Выставки Хэллоуин-2015 Корь Скандалы История успеха Бэби-боксы Конкурсы Пожар Кризис и санкции Коллекторы Интернет Мужчины Взрыв Приостановка полетов в Египет Статистика Обрушение крыши на Калинина Растения Транспорт Взятки Спорт Хоккей Мировые новости Лайфхак ВУЗ Ловец покемонов

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru