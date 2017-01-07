«Не называйте нас Сибирью!»: Екатеринбург стал героем публикации The Washington Post

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.01.2017

На сайте газеты The Washington Post была опубликована большая статья о Екатеринбурге. Автором материала стал шеф московского бюро Давид Филиппов.

Как объяснил сам автор, идея такой статьи появилась у него после того, как он написал в своем блоге заметку о шуточном меню в одном из баров Екатеринбурга. Тогда он назвал заведение "сибирским", за что был подвергнут шутливой критике со стороны остальных пользователей. Журналисту объяснили, что Екатеринбург никак нельзя назвать сибирским городом. Тогда он решил углубиться в данный вопрос и сам отправился в уральскую столицу. Здесь ему помогли журналисты одного из местных телеканалов.

В ходе своей поездки Филиппов пообщался с большим количеством екатеринбуржцев (которые в статье шутливо называюттся Ekaterinburgers) и выяснил, кем они сами себя считают: уральцами или сибиряками.

Так, директор одного из предприятий Марина Чеботарева считает, что главная черта уральцев - трудолюбие: "Здесь очень много крупных заводов, хороших инжинеров. Мы любим много работать и добиваться результатов".

Связано это с тем, что основное население урала - потомки крестьян, которые отправились сюда в 18 веке, добывать железо и медь для войск Петра Первого.

Сибирь, в свою очередь, осваивалась казаками, торговцами и фермерами, которые жили рядом с ними."Сибиряки - это храбрые и свободолюбивые люди. Они никогда не оставят вас на дороге, если у вас сломалась машина: они остановятся и помогут, потому что когда на улице -22, вам просто не выжить!"

А когда Чеботарева написала о визите журналиста на своей странице в Facebook, многие из комментаторов не поняли, зачем он вообще приехал, и предположили, что он хочет добиться отделения Сибири от России.

Полностью статью можно прочитать на сайте The Washington Post

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