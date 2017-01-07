Пила уже под водой: карьер Старая линза под Екатеринбургом затапливает грунтовыми водами

Уже к лету знаменитый карьер может полностью скрыться под водой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.01.2017

Излюбленное место отдыха на выходные - заброшенный карьер «Старая Линза» возле поселка Шабры - похоже, скоро исчезнет под водой. Пользователи одного из тематических форумов активно обсуждают новость, что карьер планомерно затапливается грунтовыми водами.

Как сообщили НАШЕЙ очевидцы, грунтовые воды уже довольно двно подтапливают дно карьера, но обычно они не поднимались выше колена, и их довольно быстро откачивали. В этот раз воду не удается убрать из-за сильных морозов: она очень быстро замерзает. Сейчас знаменитый проходеский комплекс - более известный как "пила" - уже полностью находится под водой.

По словам собеседника НАШЕЙ, местные жители опасаются, что летом Старая Линза окажется полностью затопленной.

Прибывающая вода быстро замерзает. Ее просто не успевают откачивать.