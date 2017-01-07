Под Талицей молодая женщина была раздавлена собственным автомобилем

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.01.2017

Трагичное ДТП произошло сегодня в 13-00 на трассе "Талица – Тугулым", сообщили в ГИБДД Свердловской области.

По данным ведомства, девушка 1995 года рождения остановилась на дороге из-за поломки ее автомобиля - «Лада Калина».

В попутном направлении двигались два автомобиля. Водитель первого заметил девушку, нахоодящуюся на проезжей части возле автомобиля, однако мужчина, управлявший вторым автомобилем не успел вовремя среагировать из-за снежной пурги, и его Toyota врезалась в припаркованную «Калину».

Легковушку отбросило прямо на ее хозяйку. Она скончалась на места.

Как считают в ГИБДД, в случившемся была и вина погибшей, так как девушка находилась непосредственно на проезжей части, при этом на ее машине не была включена «аварийка», и она не выставила знак аварийной остановки.

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