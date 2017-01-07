Полицейские спасли водителя из Екатеринбурга, у которого разорвало колесо на морозе

Мужина возвращался с женой из уральской столицы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.01.2017

В субботу 7 января экипаж ДПС остановил на 7-м километре трассы Ивдель-ХМАО легковой автомобиль Chevrolet, у которого было спущено колесо.

55-летний водитель, возвращавшийся из гостей в Екатеринбурге, пояснил, что колесо лопнуло из-за сильного мороза -38°C, и он не смог заменить его, так как примерзли болты.

Старшина Михаил Чебурин и старший сержант Юрий Белопащенцев посадили водителя и его жену в патрульный автомобиль и отправились в ближайшее кафе. Там они взяли чайник с кипятком, при помощи которого "отогрели" болты и смогли снять поврежденное колесо.

После этого инспекторы отвезли водителя и его супругу до шиномонтажной мастерской, а затем помогли с установкой отремонтированного колеса.

Водитель смог продолжить свой путь и успешно добрался до дома в поселке Пионерский.