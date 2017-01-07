Снегопад задержал утренние вылеты в Кольцово

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.01.2017

Ночные снегопады в Екатеринбурге осложнили работу аэропорта Кольцово сегодня утром. По данным онлайн-табло, задержка коснуласть около 10 рейсов в Москву и другие города. Время задержки составило от 30 минут до трех часов.

Как сообщили НАШЕЙ некоторые из пассажиров, находящиеся в зале ожидания, столь длительное ожидание было вызвано тем, что службы аэропрорта не справлялись с последствиями сильных снегопадов, которые обрушились на Екатеринбург этой ночью.

В настоящее время все рейсы уже вылетели. В самом аэропорту задержку пока не прокомментировали.

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