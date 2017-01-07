В Екатеринбурге задержали лжеминера и «тру-угонщика»

Пьяный мужчина сообщил о бомбе после ссоры с женой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.01.2017

Екатеринбуржец, ранее неоднократно судимый за угон автомобилей, был задержан после того, как сам сознался в ложном минировании подъезда жилого дома.

Сообщение о минировании поступило на номер дежурного 6 января в 05-13. Точного адреса «минер» при этом не назвал.

Сыщики довольно быстро установили личность и адрес звонившего: им оказался 27-летний безработный мужчина, который уже четыре раза привлекался к уголовной ответственности за угоны автомобилей.

Полицейские застали подозреваемого уже в сильном алкогольном опьянении. Почти сразу он сознался в содеянном, объяснив свои действия частыми ссорами с супругой. Обследовав квартиру подозреваемого и его подъезд, следователи ничего взрывоопасного не обнаружили.

Теперь лжеминера ожидает обвинение в заведомо ложном сообщении о теракте с возможным наказанием до трех лет лишения свободы.