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Губернатор Евгений Куйвашев снялся в лирическом ролике, посвященном 8 Марта

Губернатор Евгений Куйвашев снялся в лирическом ролике, посвященном 8 Марта
16+
Фото: Инстаграм Евгения Куйвашева
Поздравить женщин губернатор решил в стихах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.03.2017

Тренд этого года среди политиков - поздравления в стихах. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграме выложил поздравительный ролик, в котором он признается в любви ко всем женщинам. 

 

С 8 марта, милые женщины!

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Инстаграмы политиков

Губернатор Евгений Куйвашев завел Instagram одним из первых политиков в стране - в сентябре 2014 года. Первое фото было с самыми близкими людьми, далее губернатор рассказывал о своей работе и встречах.

Отзывы о ролике со стихами 

Большинству подписчиков ролик понравился. Его назвали стильным, теплым, душевным, искренним. Правда, нашлись и такие читатели, которые не оценили актерского таланта губернатора и видеоряд ролика, раскритиковав его за самодеятельность. 

  • Сегодня же президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта стихами Константина Бальмонта. Глава государства обратился ко всем женщинам России с традиционным поздравлением с Международным женским днем, отметив нежность, заботу и душевные качества россиянок
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 08.03.2017, 14:14
Тэги: Знаменитости, Семья, Политика
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Горожанин08 марта 2017, 14:38
Фу у у,изыди,сатана
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