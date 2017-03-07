Губернатор Евгений Куйвашев снялся в лирическом ролике, посвященном 8 Марта

Поздравить женщин губернатор решил в стихах.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.03.2017
Тренд этого года среди политиков - поздравления в стихах. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграме выложил поздравительный ролик, в котором он признается в любви ко всем женщинам.
Инстаграмы политиков
Губернатор Евгений Куйвашев завел Instagram одним из первых политиков в стране - в сентябре 2014 года. Первое фото было с самыми близкими людьми, далее губернатор рассказывал о своей работе и встречах.
Отзывы о ролике со стихами
Большинству подписчиков ролик понравился. Его назвали стильным, теплым, душевным, искренним. Правда, нашлись и такие читатели, которые не оценили актерского таланта губернатора и видеоряд ролика, раскритиковав его за самодеятельность.
- Сегодня же президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта стихами Константина Бальмонта. Глава государства обратился ко всем женщинам России с традиционным поздравлением с Международным женским днем, отметив нежность, заботу и душевные качества россиянок