«Пришли те, кто совесть не продал»: в Екатеринбурге состоялись «поминки по Пассажу»

8 марта исполнилось 5 лет с момента сноса старого здания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.03.2017

В центре Екатеринбурга общественник Дмитрий Москвин провел «поминки» по разрушенному «Пассажу». Снос здания начался в этот день, ровно пять лет назад, в 2012 году.

«Варварское уничтожение памятников культуры»

Горожане собрались рядом с местом гибели памятника истории и вспомнили те события. 5 лет назад в этот день с утра началось варварское уничтожение Пассажа в центре Екатеринбурга.

- Сегодня пришли те, кто за прошедшие 5 лет и память не стерли, и совесть не продали,- рассказал Дмитрий Москвин, - 8 марта 2012 года нас было в утренние часы около возводимого вокруг Пассажа забора примерно столько же. Затем число противников росло, прошел митинг, писались петиции.

На «поминки» пришли немногие

По правилам поминок, были цветы, свечи и фотография старого «Пассажа» в черной рамке. «Помянуть» старое здание пришли немногие.

- Показательно, что некоторые тогдашние активисты и борцы сегодня демонстративно молчат по основным вопросам городского развития. Или уже активно обслуживают тех варваров, которые город изничтожают... Но победят правда, любовь и искренность,- комментирует Дмитрий Москвин.

Также инициатор акции добавил, что во время экскурсий, которые он проводит по городу, он рассказывает о новом здании и об истории старого «Пассажа».

- В конце экскурсии прошу: если вы уважаете город и его наследие, то не заходите никогда в это сооружение, - отметил Москвин.

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