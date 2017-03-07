Просто решил прогулять школу: полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка

Парень ушел из дома 6 марта и никому ничего не сказал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.03.2017

В Нижнем Тагиле полиция нашла 14-летнего Михаила Кокорина, которого несколько дней искали поисковые группы из числа инспекторов ОДН, сотрудники уголовного розыска, участковые и дежурные наряды, сообщили в областном управлении МВД.

Родители оказывали активное содействие в поиках

Михаил Кокорин, 2002 года рождения, ушел утром 6 марта в школу и пропал. В ходе розыскных мероприятий появилась информация о найденном в районе улицы Дружинина школьном рюкзаке подростка. Правоохранители тщательно проверяли территорию оптового рынка, близлежащие дома, опрашивали жильцов, продавцов в магазинах, но никакой информации о разыскиваемом подростке не было. Также были проверены дачные и садовые дома знакомых семьи, куда, возможно, мог направиться подросток.

Михаила Кокорина нашли 7 марта

По сообщению официальных органов, накануне вечером полицейские направились для проверки одного из таких домов. На подъезде к дому они заметили похожего по приметам подростка. Его привезли в отделение.

Мальчик рассказал, что у него появились проблемы со школьными предметами, и он принял решение не ходить на занятия. Весь день гулял, оставил или потерял портфель и телефон, вечером решил переночевать в садовом доме у родственников. Подростка передали родителям.