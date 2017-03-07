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Просто решил прогулять школу: полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка

Просто решил прогулять школу: полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка
16+
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Парень ушел из дома 6 марта и никому ничего не сказал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.03.2017

В Нижнем Тагиле полиция нашла 14-летнего Михаила Кокорина, которого несколько дней искали поисковые группы из числа инспекторов ОДН, сотрудники уголовного розыска, участковые и дежурные наряды, сообщили в областном управлении МВД.

Родители оказывали активное содействие в поиках

Михаил Кокорин, 2002 года рождения, ушел утром 6 марта в школу и пропал. В ходе розыскных мероприятий появилась информация о найденном в районе улицы Дружинина школьном рюкзаке подростка. Правоохранители тщательно проверяли территорию оптового рынка, близлежащие дома, опрашивали жильцов, продавцов в магазинах, но никакой информации о разыскиваемом подростке не было. Также были проверены дачные и садовые дома знакомых семьи, куда, возможно, мог направиться подросток.

Михаила Кокорина нашли 7 марта 

По сообщению официальных органов, накануне вечером полицейские направились для проверки одного из таких домов. На подъезде к дому они заметили похожего по приметам подростка. Его привезли в отделение.

Мальчик рассказал, что у него появились проблемы со школьными предметами, и он принял решение не ходить на занятия. Весь день гулял, оставил или потерял портфель и телефон, вечером решил переночевать в садовом доме у родственников.  Подростка передали родителям.

  • Как сообщается, сотрудники полиции будут разбираться в сложившейся ситуации.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 08.03.2017, 13:30
Тэги: Дети, Розыск, Позитив
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