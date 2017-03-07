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В Асбесте сотрудник ГИБДД сбил двух пешеходов

В Асбесте сотрудник ГИБДД сбил двух пешеходов
16+
Фото: архив «Нашей Газеты»
Пострадавшие вышли из кафе, где хорошо отметили праздник.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.03.2017

Накануне, 7 марта, в Асбесте инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД, сбил двух пешеходов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

«Они были пьяные и переходили в неположенном месте»

Полицейский ехал с развода на дежурство в своей машине «Chevrolet Cruze». Примерно в 40 метрах от пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги нетрезвые граждане, нарушая правила, переходили дорогу. Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть территориального ОВД в 20.19 по местному времени от самого полицейского. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Полицейский был трезв

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение. Полицейский находился на службе, в форменном обмундировании. Он освидетельствован, в его крови алкоголь не обнаружен, - сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 08.03.2017, 11:55
Тэги: Скандалы, ГИБДД, Авто
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