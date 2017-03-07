В Екатеринбурге появилась Нескучная улица

В Чкаловском районе улицы стали называть красиво и необычно.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.03.2017
Пресс-служба администрации города сообщает сегодня, 8 марта, что один из районов города - Чкаловский - теперь может похвастаться улицами с нетривиальными названиями.
Улицы Веры, Любви, Належды
Отныне на карте города есть улицы Любви, Надежды, Веры, Чемпионов, Нескучная и Золотистый бульвар. Все они расположены в Солнечном микрорайоне. Назвали улицы и бульвар вполне официальным путем, постановление подписал глава мэрии Александр Якоб.
Будут и другие красивые названия
В администрации города добавили, что строительство нового микрорайона, Солнечного, запланировано на 2029 год, поэтому так появится еще несколько улиц с интересными и добрыми названиями.
- Солнечный - жилой район в границах улицы Новосибирской 2-й и Екатеринбургской кольцевой автодороги.