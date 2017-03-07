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В Ирбите экс-начальнице «Почты России» дали срок

В Ирбите экс-начальнице «Почты России» дали срок
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Фото: архив «Нашей Газеты»
Женщина платила казенными деньгами за личный кредит.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.03.2017

Суд в Ирбите признал виновной начальника отделения связи села Ницинское. Пользуясь служебным положением, женщина присвоила себе 93 тысячи рублей, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Факты выяснились в ходе плановой проверки

Сыщики установили, что с апреля по сентябрь 2016 года женщина реализовала на рабочем месте населению в долг товар, находившийся у нее на подотчете. Позже она призналась, что деньги брала для  погашения кредитов.

Виновная частично погасила задолженность

Женщина признала свою вину и  частично погасила задолженность. 

- Злоупотребления со средствами ФГУП «Почты России» не сказались на качестве обслуживания населения в этом отделении, - прокомментировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Суд признал гражданку виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения).

В качестве наказания женщине определено условное лишение свободы сроком на один год с испытательным сроком два года. Также ей запрещено занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 2 года.

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Галина Исакова, 08.03.2017, 17:15
Тэги: Суд, Скандалы, Бизнес
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