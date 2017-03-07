«Не продавайся за цветы, 8 Марта - день борьбы»: в полдень в центре Екатеринбурга пройдет митинг феминисток

Женщины выскажутся против патриархата.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.03.2017

Сегодня в центре Екатеринбурга соберутся феминистки. На Площади 1905 года перед памятником Ленину, с 12 до 13 часов феминистки Екатеринбурга проведут пикет за права женщин.

«8 Марта – день борьбы за права, а не открытки и цветочки»

Организатор пикета Анастасия Девятьярова рассчитывает, что придет около 50 человек. Акция согласована с властями.

«Женщина должна сама решать»

- Я не признаю гендерные праздники. Цветы могу купить и сама, могу открыть дверь и надеть пальто. Я хочу другого: чтобы мой голос в этот день был услышан, чтобы мнение женщин учитывалось при принятии решений во все остальные дни, - приводит слова Анастасии Девятьяровой издание The Village.

Она считает, что женщин с детства учат быть хорошими для мужчин, но женщины сами должны решать, что для них важно. У каждой должна быть свобода выбирать.



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