«Выгнать из жюри «Минута славы» Ренату Литвинову»: появилась петиция в защиту девочки из Нижнего Тагила

Вику Старикову, исполнившую песню Земфиры, не пустили в следующий тур, но у нее нашлись заступники.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.03.2017

Зрители «Минуты славы» решили направить петицию руководству Первого канала, пишет портал tagilcity.ru сегодня, 8 марта.

Москвичи за Вику!

В своем обращении житель Москвы Алексей Копылов предлагает исключить из жюри Ренату Литвинову, которая резко высказалась о выступлении девочки из Нижнего Тагила Вике Стариковой. В петиции он выразил возмущение оценкой Литвиновой в адрес юной тагильчанки.

- Комментарии после выступления Вики Стариковой - это вообще предел бесчеловечности, хамского отношения к людям! Хочется задать вопрос госпоже Литвиновой: «Вы по какому праву позволяете себе подобного рода высказывания? Если вы сидите в жюри за гонорар, то не нужно уж так слишком его отрабатывать!» - написано в обращении.

« Ужимки Литвиновой неуместны »

С мнением автора петиции согласны многие из тех, кто видел выступление Вики и слышал комментарии членов жюри.

- Все претензии госпожи Литвиновой обусловлены лишь тем, что Земфира является ее близкой подругой. Почему-то госпожа Литвинова не задает вопросы другим участникам шоу - знакомы ли они с творчеством известных фокусников, акробатов, дрессировщиков, певцов и других творческих людей. Все ужимки, выражения лица, непонятные высказывания, оскорбительные высказывания в адрес участников шоу от госпожи Литвиновой неуместны, я бы сказал кощунственны!

Также инициатор обращения сравнил отношение жюри шоу «Голоса. Дети» и «Минута славы».

Ранее НАША писала о том, что исполнить песню Земфиры девочке предложили редакторы шоу.

Ознакомиться с петицией можно здесь.