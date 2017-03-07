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«Выгнать из жюри «Минута славы» Ренату Литвинову»: появилась петиция в защиту девочки из Нижнего Тагила

«Выгнать из жюри «Минута славы» Ренату Литвинову»: появилась петиция в защиту девочки из Нижнего Тагила
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Фото: Минута славы/Первый канал
Вику Старикову, исполнившую песню Земфиры, не пустили в следующий тур, но у нее нашлись заступники.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.03.2017

Зрители «Минуты славы» решили направить петицию руководству Первого канала, пишет портал tagilcity.ru сегодня, 8 марта.

Москвичи за Вику!

В своем обращении житель Москвы Алексей Копылов предлагает исключить из жюри Ренату Литвинову, которая резко высказалась о выступлении девочки из Нижнего Тагила Вике Стариковой. В петиции он выразил возмущение оценкой Литвиновой в адрес юной тагильчанки.

- Комментарии после выступления Вики Стариковой - это вообще предел бесчеловечности, хамского отношения к людям! Хочется задать вопрос госпоже Литвиновой: «Вы по какому праву позволяете себе подобного рода высказывания? Если вы сидите в жюри за гонорар, то не нужно уж так слишком его отрабатывать!» - написано в обращении. 

«Ужимки Литвиновой неуместны»

С мнением автора петиции согласны многие из тех, кто видел выступление Вики и слышал комментарии членов жюри.

- Все претензии госпожи Литвиновой обусловлены лишь тем, что Земфира является ее близкой  подругой. Почему-то госпожа Литвинова не задает вопросы другим участникам шоу - знакомы ли они с творчеством известных фокусников, акробатов, дрессировщиков, певцов и других творческих людей. Все ужимки, выражения лица, непонятные высказывания, оскорбительные высказывания в адрес участников шоу от госпожи Литвиновой неуместны, я бы сказал кощунственны! 

Также инициатор обращения сравнил отношение жюри шоу «Голоса. Дети» и «Минута славы». 

Ранее НАША писала о том, что исполнить песню Земфиры девочке предложили редакторы шоу. 

Ознакомиться с петицией можно здесь. 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 08.03.2017, 17:56
Тэги: Знаменитости, Дети, Скандалы
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