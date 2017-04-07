Наверх
Верующие против храма: в Екатеринбурге более 500 человек «обняли» Городской пруд
16:29, сегодня
Группа «Браво» представит концертную программу «Бравоспектива» в Доме Печати 14 апреля
16:55, сегодня
Скорбь на 200 человек: как в Екатеринбурге поминали жертв теракта в петербургском метро
15:03, сегодня
В Екатеринбурге коллекторы избили 11-летнего инвалида за долг матери, которого не существует
14:31, сегодня
Любишь рисовать – получи кровать!
В Нижнем Тагиле пенсионеры через суд требуют признать их гражданами СССР
13:45, сегодня2
В Екатеринбурге состоится кастинг на шоу «ТАНЦЫ»
13:09, сегодня
В Свердловской области хозяева сбросили свою собаку с четвертого этажа
11:34, сегодня4
3-5 апреля Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу новейших садовых растений!!!
Пьяный свердловчанин угнал лесовоз и врезался в жилой дом, повредив газопровод
11:00, сегодня
В Реже влюбленные подростки спрыгнули с крыши недостроенного здания
10:20, сегодня
Ветеран боевых действий, который вышел на пикет в центре Екатеринбурга: «Слезы, потому что мне стыдно, а властям нет»
21:45, 07.04.20175
Где в Екатеринбурге стригут профессиональные мастера, а вы не переплачиваете за «понты»
Инспекторы ГИБДД берут на особый контроль таксистов Екатеринбурга
21:05, 07.04.2017
В центре Екатеринбурга полицейские эвакуировали пассажиров трамвая
20:50, 07.04.20172
Полиция Екатеринбурга задержала нескольких болельщиков на матче «Урал» – «Рубин»
20:00, 07.04.2017
Поисковик Google начинает проверять информацию на достоверность
19:40, 07.04.20173
Болельщик заработал полмиллиона рублей на победе ФК «Урал» в Екатеринбурге
19:05, 07.04.2017
Уголовные дела есть, банд нет: полиция не поверила в существование молодежных группировок из ТРЦ «Гринвич»
18:50, 07.04.2017
В Екатеринбурге до середины лета закрывают улицу Татищева
18:30, 07.04.2017
«Без музыки я бы умер от скуки!» Интервью с екатеринбуржцем, который поет в такси и мечтает перевернуть всю страну
18:00, 07.04.2017
«В бой идут старики, или Баллада о двух героях»: рецензия от НАШЕЙ на фильм «Время первых»
17:55, 07.04.2017
Искуство кросивого подчерка сзесь неважно: тест - Готов ли ты к «Тотальному диктанту»?
17:43, 07.04.20173
Суд отправил в колонию-поселение водителя, который устроил смертельное ДТП на Серовском тракте
17:00, 07.04.2017
В Екатеринбурге ученые создали мазь, которая убирает следы от ожогов
16:50, 07.04.2017
В Екатеринбурге в Академическом микрорайоне горит строящаяся школа
16:40, 07.04.2017
В центре Екатеринбурга на площади Труда отменили митинг памяти погибших в теракте в Петербурге
16:33, 07.04.20171
Перенос главной военной выставки из Нижнего Тагила в Подмосковье: Общественная палата вступилась за RAE
16:17, 07.04.2017
В центральной больнице Алапаевска прошли обыски
15:36, 07.04.20172
Как не попасться мошенникам при заказе товаров в интернете: проверяем на почте посылки с наложенным платежом
14:50, 07.04.2017
В Екатеринбурге полиция оцепила ЦПКиО и выгнала оттуда всех посетителей
13:56, 07.04.2017
Гроза Пионерки Игорь Новоселов отказался, чтобы еще одно дело против него рассматривали в особом порядке
13:18, 07.04.2017
Под Екатеринбургом пытались похитить мать с дочкой
12:42, 07.04.20171
Экс-милиционер, который совершал ритуальные убийства в Верхней Пышме, обжаловал приговор
12:12, 07.04.2017
Жители Эльмаша лишились закусочной на остановке «Краснофлотцев»: ее построили без ведома администрации города
11:30, 07.04.2017
На Уралмаше хозяева трехэтажного частного дома незаконно подключились к газопроводу и воровали газ
11:17, 07.04.2017
Штраф 2 тысячи рублей: в Нижней Салде наказали ритуальщиков
10:58, 07.04.2017
Екатеринбургская епархия внесла в «черный список» профессора УрФУ, который заступился за Соколовского
10:53, 07.04.20173
«Внукам своим легализуй, добрый дедушка»: мэр Екатеринбурга раскритиковал Познера за его высказывание о наркотиках
10:35, 07.04.20173
«Тотальный диктант» в педуниверситете Екатеринбурга зачитает рэпер
10:18, 07.04.2017
Гороскоп на неделю с 10 по 16 апреля 2017 года
10:12, 07.04.2017
Названы районы Екатеринбурга, где сложнее всего получить место в детсаду: путевки не получат около 14 тысяч малышей
09:30, 07.04.20171
Историческая победа «шмелей»: фоторепортаж с матча «Урал» – «Рубин»
09:27, 07.04.2017
Выходные в Екатеринбурге c 8 по 9 апреля: шагаем в открытый космос, слушаем Басту и смеемся над классиками
09:00, 07.04.2017
«Он сидел на 17-метровой высоте»: ради спасения кота в Екатеринбурге открыли режимный объект в Кольцово
08:52, 07.04.2017
И снова пожар: за ночь в Екатеринбурге сгорели три машины
08:26, 07.04.2017
Ницца, Монако и княжеская свадьба: екатеринбурженка рассказала о своей жизни на Лазурном берегу
08:14, 07.04.20172
6 апреля в Екатеринбурге: репетиции Парада Победы и победа «Урала»
22:48, 06.04.2017
«Урал» победил «Рубин» и теперь встретится с «Локомотивом» в финале Кубка России
21:51, 06.04.2017
«Застрелили, положили в багажник и сожгли машину»: в Свердловской области завершено расследование убийства таксиста
20:15, 06.04.2017
Две дороги соединят районы Широкой речки и Академический
19:48, 06.04.20171
Свердловский боец ММА Евгений Игнатьев вошел в Топ-10 лучших бойцов Fight Nights Global
19:19, 06.04.2017
Снимаем шапки - достаем панамки: в Екатеринбург идет настоящая весна
19:06, 06.04.2017
Кольцовский тракт частично закрывают на ремонт до конца июня
19:00, 06.04.2017

Верующие против храма: в Екатеринбурге более 500 человек «обняли» Городской пруд

Верующие против храма: в Екатеринбурге более 500 человек «обняли» Городской пруд
16+
Фото: Виктор Норкин
Среди противников застройки акватории Городского пруда оказались христиане.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.04.2017

В Екатеринбурге 8 апреля 2017 года несколько сотен горожан вышли на акцию «Обними пруд». Об этом корреспонденту «Нашей Газеты» рассказал один из участников «объятий», выпускник Екатеринбургской духовной семинарии Виктор Норкин.

Пришли от 500 до 1 тысячи человек

«Обними пруд» — акция горожан, которые выступают против застройки акватории Городского пруда. С весны 2016 года было объявлено, что там появится храм святой Екатерины.

По словам Норкина, 8 апреля на акцию около 15.00 к Городскому пруду со стороны Плотинки вышли несколько сотен горожан. Встав в цепочку, толпа растянулась по набережной от Драмтеатра до ККТ «Космос».

— Вышли, наверное, где-то от 500 до тысячи человек. Здесь же был и депутат гордумы Дмитрий Головин. Он и попросил людей встать в цепочку. Затем мы взялись за руки и пустили «волну». Потом все друг другу поаплодировали за участие, — сказал Норкин, пришедший на акцию в подряснике.

Верующие против храма

Выпускник духовной семинарии добавил, что на «обнимание» пруда пришло значительное число верующих с богословским образованием. Они, пояснил Норкин, выступают против строительства, которое уже вызвало раскол в обществе.

Как и в первый раз, акция прошла мирно, без конфликта с правоохранителями. Предыдущее «обнимание» прошло 23 февраля. Акция стала ответом активистов на исследовательские работы на пруду, которые проводились в рамках подготовки к строительству храма. Тогда защитить пруд пришли около 300 человек.

За неделю до того, как екатеринбуржцы собрались вновь «обнять» Городской пруд, на льду водоема снова появились лунки.

  • Храм святой Екатерины планируется построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Здание будет возведено на искусственном острове площадью более шести тысяч квадратных метров, который будет соединен с берегом.
  • Идею построить храм критикуют горожане, представители власти, блогеры, активисты, писатели и архитекторы. В Сети собирают подписи против строительства, а в городе раздают соответствующие листовки.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 08.04.2017, 16:29
Тэги: Эксклюзив, Храм святой Екатерины
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Ельцин-центр Высокие технологии В Екатеринбурге -40 градусов Голодовка в колонии Ту 154 Скандал с Новиковым Новости дня Розыск ЗАГС Военный репортаж Дети Сибирская язва Музыка Личное Путин Опрос Репортаж Искусство Коллекторы Экономика МЧС История успеха Мистика Война ритуальных агентств Интервью Катастрофа Растения Видео Строительство Образование Конкурсы Дорожные воины Интернет Общественный транспорт Новости Расстрел Отключение света Уралмаш, Эльмаш Слухи Горячее Смерть Храм святой Екатерины Красота Футбол ДТП Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Позитив Лайфхак Дороги Школа Рецензия Еда Самолет Доска позора Суд Дом-2 ГИБДД Скорая помощь Отношения Отдых Кризис и санкции Обрушение крыши на Калинина Мужчины Авто Гололед Бэби-боксы Жизнь в городе Шоу-бизнес Пусть говорят Рейтинг Приостановка полетов в Египет Грипп Самолет Минобороны упал в Якутии Бизнес Недвижимость Политика Ошибки врачей Происшествия Мода Мультимедиа Баскетбол ИГИЛ Взятки Транспортная реформа Развлечения Необычное Транспорт Деньги Биатлон Секс Спорт ЖКХ Афиша Выставки История Екатеринбурга Кто заработал В Египте разбился самолет с российскими туристами Скандалы ВУЗ Новости России Хэллоуин-2015 Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Криминал Семья Хоккей Эксклюзив Мировые новости Фото Статистика Животные Грипп в Екатеринбурге Студенты Психология Культура Мотоциклы Расстрел на Депутатской Парковки Крушение самолета под Ростовом Новый год Пожар Медицина Знаменитости Тест Волейбол Погода Снос монастыря на Качканаре Расписание Убийство в Рахмангулово СМИ Взрыв Дело Пьянкова Здоровье Приговор Лошагину Производство Горящие авто Туризм Женщины Религия Ловец покемонов ЧМ-2018 Экономия Корь

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru