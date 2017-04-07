Верующие против храма: в Екатеринбурге более 500 человек «обняли» Городской пруд

Среди противников застройки акватории Городского пруда оказались христиане.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.04.2017

В Екатеринбурге 8 апреля 2017 года несколько сотен горожан вышли на акцию «Обними пруд». Об этом корреспонденту «Нашей Газеты» рассказал один из участников «объятий», выпускник Екатеринбургской духовной семинарии Виктор Норкин.

Пришли от 500 до 1 тысячи человек

«Обними пруд» — акция горожан, которые выступают против застройки акватории Городского пруда. С весны 2016 года было объявлено, что там появится храм святой Екатерины.

По словам Норкина, 8 апреля на акцию около 15.00 к Городскому пруду со стороны Плотинки вышли несколько сотен горожан. Встав в цепочку, толпа растянулась по набережной от Драмтеатра до ККТ «Космос».

— Вышли, наверное, где-то от 500 до тысячи человек. Здесь же был и депутат гордумы Дмитрий Головин. Он и попросил людей встать в цепочку. Затем мы взялись за руки и пустили «волну». Потом все друг другу поаплодировали за участие, — сказал Норкин, пришедший на акцию в подряснике.

Верующие против храма

Выпускник духовной семинарии добавил, что на «обнимание» пруда пришло значительное число верующих с богословским образованием. Они, пояснил Норкин, выступают против строительства, которое уже вызвало раскол в обществе.

Как и в первый раз, акция прошла мирно, без конфликта с правоохранителями. Предыдущее «обнимание» прошло 23 февраля. Акция стала ответом активистов на исследовательские работы на пруду, которые проводились в рамках подготовки к строительству храма. Тогда защитить пруд пришли около 300 человек.

За неделю до того, как екатеринбуржцы собрались вновь «обнять» Городской пруд, на льду водоема снова появились лунки.