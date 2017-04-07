В Екатеринбурге коллекторы избили 11-летнего инвалида за долг матери, которого не существует

Мужчины подкараулили ребенка возле лифта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.04.2017

В Екатеринбурге коллекторы избили пятиклассника, страдающего эпилепсией, за несуществующий долг его матери, сообщает Life.ru 8 апреля.

Полиция разыскивает в Екатеринбурге коллекторов, напавших на ученика коррекционной школы. Трое неизвестных мужчин следили за 11-летним мальчиком несколько дней, после чего заговорили с ним. Узнав фамилию ребенка, коллекторы облили его пивом, а на следующий день избили его в лифте дома, где живет семья ребенка.

Мальчик рассказал маме, что мужчины, избивая его, спрашивали, когда мать вернет 300 тысяч рублей. Никакого долга, по словам Ирины, на ней нет, но в 2011 году такую сумму в банке «Хоум кредит» взяла для покупки автомобиля ее сестра-близнец. Тетя мальчика прописана по тому же адресу, поэтому коллекторы решили, что пятиклассник - сын должницы.

Сестра Ирины выплатила 300 тысяч, но из-за высоких процентов осталась должна такую же сумму. Два года назад ее долг перекупили, и семью никто не трогал, за исключением одного случая - месяц назад кто-то написал оскорбления на квитанции по коммуналке.